عقب لقاء بوتين.. الإعلام الأمريكى يوجه سهام النقد لتاكر كارلسون

أثارت المقابلة المطولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، انتقادات واسعة في الولايات المتحدة بين من اعتبرها "دعاية للكرملين"، وآخرين أشاروا إلى أنها لم تقدم الإجابات التي انتظرها العالم عن مواضيع مهمة وجوهرية، فيما وصفت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كارلسون بـ"الطابور الخامس لبوتين".

وكارلسون الذي يتمتع بشعبية في الولايات المتحدة، شخصية مثيرة للجدل طردته "فوكس نيوز" قبل بضعة أشهر، انتقل بعدها إلى تقديم برنامج يبثه مذاك على موقعه الإلكتروني، وعلى منصة "X".

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا في زيارة لقيت تغطية واسعة من وسائل الإعلام الرسمية الروسية والأمريكية.

وتطرق بوتين خلال اللقاء الذي استمر ساعتين، إلى عدة قضايا منها الغزو الروسي على أوكرانيا ورؤيته المستقبلية بشأنها، إضافة إلى تمدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" باتجاه روسيا.

كما تحدث الرئيس الروسي عن علاقته مع الرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش دونالد ترمب، وقضية تفجير خط أنابيب "نورد ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للإفراج عن الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش (من وول ستريت جورنال) الموقوف في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسس.

ووصفت شبكة ABC NEWS الأمريكية اللقاء بأنه "ترويج للرواية الروسية بشأن الحرب مع أوكرانيا"، مشيرةً إلى أن الرئيس الروسي "أمطر" كارلسون، الذي لم يتحداه كثيرًا خلال اللقاء، بـ"معلومات عن تاريخ روسيا".