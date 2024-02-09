كيف رصد كتاب "ماكرون - بوتين" تأثير السياسة الخارجية والفرنسية؟.. سيد غنيم يوضح

قال الإعلامي ضياء رشوان، إننا أمام كتاب مهم للغاية اسمه "ماكرون - بوتين"، الذي صدر في مايو 2023، للمؤلفة والمراسلة الحربية إيزابيل لاسير، حيث رصد الكتاب تأثير السياسة الخارجية والفرنسية.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور سيد غنيم، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأستاذ زائر بالناتو والأكاديمية العسكرية ببروكسل، عن كتاب "ماكرون - بوتين"، قائلا: “الرئيس الفرنسي ماكرون كان يدمج بين الأشياء ويتخيل أنه يتفهم بوتين بشكل عميق وصريح، وأنه يصل إلى حد الفهم المتبادل بين الطرفين، ولكن الرئيس الروسي بوتين كعادته يعتبر نفسه دائما في مستوى فوقي إلى حد كبير للغاية”.

وأضاف غنيم، خلال حواره مع الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن كتاب "ماكرون - بوتين" رصد أن الخطورة هنا لا تقع فقط على ماكرون أو بوتين، ولكن على أوروبا والنظام العالمي بشكل كامل.