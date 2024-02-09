127 يومًا من التحركات المصرية لإغاثة الفلسطينيين فى غزة

ما زالت الجهود المصرية الضخمة مستمرة لإغاثة ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، على مدار ١٢٧ يومًا متواصلة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على القطاع المحاصر، فى ٧ أكتوبر الماضى، فى إطار السعى لتجنيب المدنيين الفلسطينيين ويلات الحرب. وكانت مصر حاضرة بالفعل قبل القول منذ اندلاع الحرب فى غزة، واتخذت خطوات سريعة من أجل حقن دماء الفلسطينيين، مع العمل على تجهيز واستقبال المساعدات الإنسانية لإدخالها إلى القطاع. وواجهت مصر فى سبيل ذلك ضغوطًا كبيرة، فى ظل سعى إسرائيلى واضح نحو زيادة حجم المأساة الإنسانية التى يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون فى قطاع غزة لأقصى مدى، تحت ستار ادعاءات مختلفة، من بينها «حق الدفاع عن النفس ضد الهجمات الفلسطينية».

فتح معبر رفح منذ أول يوم للحرب.. ومطار العريش «مركز لوجستى» لاستقبال المساعدات من دول العالم والمنظمات

لم تتوان مصر عن مساعدة الفلسطينيين، الذين كانوا يعانون فى الأساس من الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، لذا قدمت أكثر من ٨٠٪ من إجمالى المساعدات الإنسانية التى تم إدخالها إلى القطاع.

وبعد اندلاع الحرب مباشرة، خصصت مصر مطار العريش الدولى لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التى ترسلها دول العالم والمنظمات الدولية، وبعد ٥ أيام من اندلاع التصعيد، دعت عبر وزارة خارجيتها كل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطينى فى القطاع، للتخفيف من معاناته، نتيجة القصف الإسرائيلى العنيف والمتواصل.

وتولت مصر، خاصة فرق «الهلال الأحمر المصرى»، مهام تجهيز ونقل المساعدات، سواء التى تخصصها القاهرة أو تأتيها من مختلف دول العالم، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة وإيصالها للفلسطينيين عبر معبر رفح البرى، الذى لم تغلقه مصر فى أى لحظة منذ اندلاع الأزمة، رغم تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلى، بعد ٥ أيام من الحرب، قصف الجانب الفلسطينى من المعبر والطرق المحيطة به، ما ألحق أضرارًا بالغة بهما، بهدف عرقلة المساعى والجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين.

وعمل الاحتلال الإسرائيلى، أكثر من مرة، على تعطيل عمل معبر رفح من الجانب الفلسطينى، ليطبق الحصار على المدنيين فى غزة، خاصة أن المعبر أصبح هو المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات، بعد إغلاق كل المعابر الحدودية مع القطاع.

وشن جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا تجاه الجانب الفلسطينى لمعبر رفح ومحيطه، فيما صممت مصر على وجوب وقف القصف والغارات، محذرة من خطورة تداعياتها.

فى ذلك الإطار، تحركت القاهرة بشكل حازم وسريع، وتمكنت عبر مباحثات متعددة الأطراف من إدخال عمال مصريين لإصلاح الأضرار التى لحقت بالجانب الفلسطينى من المعبر ومحيطه، خلال فترة وجيزة، وصممت على إدخال الشاحنات تخفيفًا لمعاناة المدنيين الفلسطينيين النازحين جراء الحرب.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، فى العديد من البيانات الصادرة عنها، على أن معبر رفح الحدودى بين مصر وغزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة، منذ بدء الأزمة الراهنة، مطالبة بتجنب استهداف الجانب الفلسطينى من المعبر، لإنجاح جهود ترميمه، بعد تعرضه للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلى المتكرر.

وأكدت الدولة المصرية، على لسان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال يناير الماضى، أن دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصرى قد واجه منذ البداية عقبة أولية، وهى أن المعبر غير مخصص ولا مهيأ إنشائيًا لدخول البضائع، ولكن الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة؛ ليسمح بمرور الشاحنات.

رهن عبور الرعايا الأجانب بإدخال المساعدات الإنسانية

خلال الأيام الأولى من الحرب على قطاع غزة، حاولت إسرائيل وحليفتها الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من الدول الغربية، ممارسة ضغوط على مصر، من أجل السماح بعبور الرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية الموجودين فى غزة، عبر معبر رفح، دون إنهاء الاتفاق على إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لاتفاق كامل حول هذه الخطوة فى وقت لاحق، لكن مصر رفضت هذه الضغوط بشكل قاطع.

وحاول الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الضغط على مصر لقبول عبور المدنيين من الرعايا الأجانب عبر معبر رفح، لكن مع إصرار تل أبيب على رفض إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، رفضت السلطات المصرية المعنية أى محاولات لمناقشة أو تنفيذ ما طلبته واشنطن، راهنة الأمر بدخول الشاحنات إلى المدنيين الفلسطينيين فى غزة.

وأرسلت الولايات المتحدة وإسرائيل الرعايا الأجانب إلى معبر رفح بالفعل، من أجل خلق ضغط علنى ودولى على القاهرة، للسماح بعبور هؤلاء الرعايا، لكن مصر واصلت تمسكها بموقفها القوى، وأعلنت عن أنها لن تسمح بعبور الرعايا الأجانب؛ دون إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين، وذلك فى تصريحات وبيانات رسمية.

وبالفعل، نجح الموقف المصرى القوى، وأسهم فى تراجع واشنطن وتل أبيب عن مخططهما، ولم يُسمح بعبور الرعايا الأجانب إلا بعد بدء إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

التوصل إلى هدنة مؤقتة.. وإيصال الوقود

تمكنت الجهود المصرية، بعد الـ٤٦ يومًا الأولى من اندلاع التصعيد فى غزة، من الوصول إلى هدنة مؤقتة، حقنًا لدماء الفلسطينيين، وهى الهدنة التى استمرت لأكثر من أسبوع، وأشرفت مصر خلالها على تنفيذ اتفاق بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، يضمن خروج عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة. وشملت بنود تلك الهدنة، آنذاك، زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية التى تدخل يوميًا إلى الفلسطينيين، وأدخلت مصر بموجبها شاحنات الوقود والغاز إلى غزة، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد، خاصة غاز الطهى، الذى كانت تحتاجه المخابز التى توقفت عن العمل.

ونجحت الجهود المصرية، حينها، فى إيصال شاحنات مساعدات إلى مناطق شمال غزة، رغم تنفيذ جيش الاحتلال عملية برية هناك، حيث تم إيصال تلك المساعدات إلى الأهالى والمستشفيات التى خرجت من الخدمة بفعل نقص الوقود والقصف الإسرائيلى، لتسهم فى إعادتها إلى العمل جزئيًا.

إدخال مواد غذائية ومياه.. واستقبال الأطفال الخُدج

نجحت الجهود المصرية فى إدخال أكثر من ٧ آلاف طن من المساعدات الطبية، و٥٠ ألف طن من المواد الغذائية، و٢٠ ألف طن من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب أكثر من ١٠٠٠ قطعة من الخيام و«مشمع الخيام» والمواد الإعاشية، و١١ ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، بالإضافة إلى إدخال ٨٨ سيارة إسعاف جديدة، و٤.٥ ألف طن من الوقود وغاز المنازل.

وبلغ إجمالى عدد الشاحنات التى عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة أكثر من ٩٠٠٠ شاحنة، منذ بدء دخول المساعدات إلى القطاع، من الجانب المصرى.

وخصصت مصر نحو ٢٥ مستشفى لاستقبال المصابين من غزة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، واستقبلت بالفعل أكثر من ١٢١٠ مصابين ومرضى من أبناء القطاع لعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

وأسهمت مصر فى نقل آخرين لتلقى العلاج فى عدد من الدول الشقيقة، ومعهم نحو ١٠٨٥ مرافقًا، إضافة إلى عبور ٢٣ ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية، و٢٦٢٣ مصريًا من العالقين فى القطاع.

ولعبت مصر دورًا مشرفًا فى استقبال الأطفال الخُدج حديثى الولادة، بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلى مجمع «الشفاء» الطبى فى قطاع غزة وحاصره عسكريًا، ما تسبب فى تدمير قسم حضّانات الأطفال، ووضع ٢٩ رضيعًا فى مواجهة الموت، بسبب عدم توافر الأكسجين.