اليوم.. الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (558) مسجدًا منها (435) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(123) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م (11580) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(991) مليون جنيه.

جاءت المساجد على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر:

1. مسجد الفتح الإسلامي – المريس - الطود.

2. مسجد خاتم المرسلين – طيبة.

مديرية أوقاف القاهرة"

3. مسجد زون 10 - زون 10 البانسية–كمبوندجاردينا سيتي.

مديرية أوقاف الفيوم"

4. مسجد الرحمن – أبوسكين – العجميين.

5. مسجد الوحدة المحلية – سنهور القبلية - العجميين.

6. مسجد الحنفي – نزلة بشير – مركز الفيوم.

7. مسجد الرحمن – عزبة رمزي – بندر الفيوم.

8. مسجد العتيق – تطون – مركز إطسا.

مديرية أوقاف الغربية"

9. مسجد القبلي – كفر الحمام - بسيون.

10. مسجد الرحمة ( الكبير ) – كفر دمتنو– المحلة الكبرى.

11. مسجد عبد المجيد حجازي – المعتمدية – المحلة الكبرى.

مديرية أوقاف الجيزة:

12. مسجد عرفات – منشأة أبوالعباس - العياط.

13. مسجد الرحمن البحري – منيل السلطان - أطفيح.

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

14. مسجد فتح الأبيض – منشية المرشد - مطوبس.

15. مسجد القبلي – النوايجة– دسوق بحري.

16. مسجد الغفران – أبوالعزايم– سيدي سالم.

مديرية أوقاف بني سويف:

17. مسجد أبوبكر الصديق – قفطان الغربية – مركز سمسطا.

مديرية أوقاف الإسماعيلية:

18. مسجد إبراهيم سلامة – عزبة منصور – التل الكبير.

مديرية أوقاف الإسكندرية:

19. مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية:

1. مسجد غازي مصبح – مركز بني عبيد.

مديرية أوقاف البحيرة:

2. مسجد النور المحمدي – شارع البحر - مركز المحمودية.

مديرية أوقاف الغربية:

3. مسجد الرحمن – محلة روح – طنطا ثان.