عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت فوريك شرق نابلس

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق محافظة نابلس.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق النار، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط منع سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من دخول البلدة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها نقلت خمسة مصابين، أربعة منهم بالرصاص الحي، والهامس بشظايا الرصاص إلى المستشفيات من مواجهات بيت فوريك.