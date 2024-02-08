حزمة الحماية الاجتماعية.. أحزاب: القرارات تعكس أولوية السيسى فى الانتصار للمواطن

أشادت الأحزاب السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من شهر مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪؛ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه، وزيادة المعاشات لـ١٣ مليون مواطن، ورفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة، والقطاعين العام والخاص، بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه.

وأكدت الأحزاب أن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة يعكس مدى إحساس القيادة السياسية بمعاناة المواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والعمل على تحسين مستوى معيشته ودعمه فى مواجهة ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار، كما تعكس أيضًا طبيعة الجهود المبذولة من أجل التصدى للتحديات التى تواجهها الدولة على مختلف الأصعدة.

«مستقبل وطن»: تُحدث حالة من الاستقرار الاجتماعى

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» وأمين التنظيم، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية جديدة، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، تعد انعكاسًا مهمًا لأولوياته الدائمة فى الانتصار للمواطن البسيط، ودعم الشرائح المتوسطة وقليلة الدخل، فى الصمود أمام غلاء المعيشة، الناتج عن التداعيات العالمية الراهنة. وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسى بـ١٥٪ زيادة فى المعاشات لـ١٣ مليون مواطن، و١٥٪ زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة»، ترجمة مهمة لحرصه الدائم على مراعاة محدودى الدخل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية، ومواجهة مصاعب الحياة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعمل على إحداث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعى.

تحالف الأحزاب: جاءت فى توقيت مناسب قبل «رمضان»

وجّه المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا، رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى، على القرارات التى أصدرها لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأعلن تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل» ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ناقش رؤية التحالف للمحور الاقتصادى لتقديمه لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ويتناول مقترحات وحلولًا للأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال «مطر»: «هذه القرارات جاءت فى التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان، نظرًا للأزمة الاقتصادية الراهنة التى تواجه مصر، والتى تنعكس على قدرات المواطن المصرى، خاصة متوسطى ومحدودى الدخل، وأيضًا أصحاب المعاشات».

«الحركة الوطنية»: ترجمة للجهود المبذولة لمجابهة المخاطر الاقتصادية

أشاد اللواء رءوف السيد، رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية»، بالقرارات الصادرة من الرئيس السيسى وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة توفر الحماية الاجتماعية وتدعم المواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأوضح أن التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة، تعد أيضًا بمثابة ترجمة حقيقية للجهود المبذولة من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التى تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية. وأضاف «قرارات الرئيس السيسى تأتى فى توقيت مناسب وحساس، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، ما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة». وتابع «هذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذى يلمس معاناة الناس، ولا يدخر جهدًا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التى تصب فى صالح الشعب ومحدودى الدخل، فرئيس مصر ليس بعيدًا عن شعبه، وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم».

«مصر أكتوبر»: تُثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية

أكدت جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، أن توجيهات الرئيس السيسى لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة توضح أن القيادة السياسية تضع المواطن المصرى نصب عينيها، وأن قيادات الدولة تتابع ما يعانى منه المواطنون عن كثب.

وقالت «الرئيس دائمًا ما يخرج فى الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية، ما يؤكد سعى الدولة الدائم لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والخروج منها فى أسرع وقت، وهو ما ظهر فى خطة ترشيد الإنفاق التى تم الإعلان عنها مؤخرًا».

وطالبت رئيس حزب «مصر أكتوبر»، جميع المواطنين، بتحمل الظروف الراهنة والوقوف خلف وطنهم.

«الشعب الجمهورى»: تساعد الطبقات الأكثر تأثرًا بالتحديات

ثمّن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» بمجلس النواب والأمين العام للحزب، حزمة القرارات الاجتماعية الكبيرة والعاجلة التى وجه الرئيس السيسى بسرعة تنفيذها، مؤكدًا أن هذه القرارات تسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال: «حزمة القرارات الاجتماعية تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتستهدف فئات الدخل المتوسط، ومعظمهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة».

وأضاف «القرارات تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصرى بأن الرئيس السيسى يشعر بمعاناتهم، وتعكس مدى انحيازه دومًا لجانب المواطنين الأكثر احتياجًا، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة».

«المؤتمر»: تأكيد لمدى إحساس القيادة بالشارع

قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، هو إشارة واضحة لمدى إحساس القيادة السياسية بالشارع. وأضاف «رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديدة من المجتمع؛ إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضًا أصحاب المعاشات، هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية لاحتياجات الشرائح المختلفة، ووضع أولويات لها».

«المؤتمر»: تأكيد لمدى إحساس القيادة بالشارع

قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، هو إشارة واضحة لمدى إحساس القيادة السياسية بالشارع. وأضاف «رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديدة من المجتمع؛ إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضًا أصحاب المعاشات، هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية لاحتياجات الشرائح المختلفة، ووضع أولويات لها».

«الحرية المصرى»: يجب أن يتبعها رقابة على الأسواق

أشاد حزب «الحرية المصرى»، برئاسة ممدوح محمد محمود، بتوجيهات الرئيس السيسى التاريخية إلى الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها جاءت فى التوقيت المناسب، وقال رئيس الحزب إن تلك القرارات يجب أن يستتبعها تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع الاحتكار وعدم التلاعب فى الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.