بعد موقف "الشيوخ".. تعرف على حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

بلغت 270 مليار دولار

كشف موقع أكسيوس، الخميس، أن البيت الأبيض كان يدعو أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ إلى معارضة مشروع قانون المساعدات لإسرائيل الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب، بينما فشلت إقراره في الشيوخ، حيث بلغت حزمة المساعدات 17.6 مليار دولار في ظل مساعي إدارة جو بايدن؛ للضغط على الجمهوريين وكذلك حكومة نتنياهو.

14 مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل منذ بدء حرب غزة

ورغم فشل هذا المشروع لأسباب داخلية أمريكية، إلا أنه منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023 خصصت إدارة بايدن 14 مليار دولار لإسرائيل، إضافة إلى تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار قيمة أسلحة دفاعات جوية، ما جعل العديد من الأمريكيين يعارضون طريقة بايدن في التعامل مع الحرب.

ووفق صحيفة "كاونسل فورين ريليشنز" فإنه في ديسمبر 2023 ناقش الكونجرس الأمريكي تشريعا يتضمن تمويلا بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، وحذر بايدن من أن القصف الإسرائيلي المستمر لغزة يهدد بفقد إسرائيل لدعمها الدولي، وسعى بعض المشرعين إلى جعل المساعدات الأمريكية تحكمها التزامات من إسرائيل للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وضمن الدعم الأمريكي المستمر للاحتلال، وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريين السبت الماضي على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17،6 مليار دولار لتحديث أنظمة الدفاع الصاروخية وإنتاج المدفعية والذخائر وشراء أنظمة أسلحة متقدمة، لكن مجلس الشيوخ أفشل أول أمس تمرير هذا القانون.

وبخلاف الأموال المخصصة لإسرائيل، استمر السلاح الأمريكي في التدفق عليها ففي ديسمبر الماضي تجاوز عدد الطائرات التي تحمل معدات عسكرية أمريكية عبر الجسر الجوي لإسرائيل 200 طائرة محملة بكميات هائلة من العتاد العسكري بلغ وزنها أكثر من 10 آلاف طن.

إسرائيل تحصل على 270 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية

بخلاف هذا الدعم تعتبر إسرائيل صاحبة أكبر نصيب من المساعدات الأمريكية للدول الأجنبية على مدار قرابة من 75 عاما، كما تلقت مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2020 أكثر مما تلقت جميع الدول الأخرى مجتمعة.

ووفق تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي بلغت المساعدات الأمريكية لإسرائيل ‏منذ 1948 قرابة الـ130 مليار دولار، فيما تفيد تقديرات أخرى بأنها وصلت لحوالي 270 مليار ‏دولار.

وتحصل إسرائيل بالفعل على مساعدات عسكرية سنوية من أمريكا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، خذا بخلاف صفقة أخرى تم الاتفاق عليها عام 2015 عقب توقيع الاتفاق النووي الايراني حيث تقتضي مذكرة التفاهم التي وقعت وقتها بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بإرسال 38 مليار دولار لإسرائيل ما بين عامي 2019 و2028، بجانب الثلاثة مليار مساعدات عسكرية سنويا الثابتة منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر عام 1973.