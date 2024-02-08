إعلام فلسطينى: 4 شهداء بعائلة واحدة جراء قصف الاحتلال محيط بوابة مستشفى الشفاء

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال محيط بوابة مستشفى الشفاء في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

شهداء غزة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع، مشيرةً إلى أنها تواجه نقصًا حادًا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود.