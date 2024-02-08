الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية تامر مجدي في "الحشاشين"

الفنان تامر مجدي
الفنان تامر مجدي

أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل “الحشاشين” أكبر وأضخم عمل درامي في الشرق الأوسط ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم كريم عبد العزيز والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة ميرنا نور الدين، وتامر مجدي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج الدكتور بيتر ميمي.

تفاصيل شخصية تامر مجدي في “الحشاشين”

وتحمس تامر مجدي على المشاركة في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل “الحشاشين”، متابعًا: “وافقت فورًا على المشاركة دون تردد، وسعيد جدًا بالعمل ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين، وأعد الجمهور بعمل قوي جدًا، وشخصيات مختلفة في عالم الدراما”.

تابع مجدي لـ"الدستور": “أجسد شخصية الفارس  نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما"، مؤكدًا انتهاؤه من تصوير كافة مشاهده في العمل الدرامي ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين”.

مسلسلات رمضان 2024 | قصة ملحمة "الحشاشين" لـ كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية إسلام جمال في "الحشاشين"

عبدالرحيم كمال: مسلسل الحشاشين من الأعمال الصعبة لأنه تاريخى يعود لألف سنة

مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز وميرنا نور الدين يروجان لـ"الحشاشين"

دراما رمضان 2024|كريم عبدالعزيز يتحدث "الفارسية" في "الحشاشين"

قصة “الحشاشين”

ينتمى الحشاشين إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة ألموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بنحو 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" يضم 30 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم كريم عبدالعزيز، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، أحمد عبدالله محمود، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين صناع وأبطال مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين الحشاشين الفنان تامر مجدي تامر مجدي تفاصيل شخصية الفنان تامر مجدي في “الحشاشين” شخصية الفنان تامر مجدي في “الحشاشين” الفنان تامر مجدي في “الحشاشين”

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024 | قصة ملحمة "الحشاشين" لـ كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية إسلام جمال في "الحشاشين"

عبدالرحيم كمال: مسلسل الحشاشين من الأعمال الصعبة لأنه تاريخى يعود لألف سنة

دراما رمضان 2024|كريم عبدالعزيز يتحدث "الفارسية" في "الحشاشين"

دراما رمضان 2024.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره لـ"الحشاشين"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"