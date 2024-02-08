مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية تامر مجدي في "الحشاشين"

أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل “الحشاشين” أكبر وأضخم عمل درامي في الشرق الأوسط ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم كريم عبد العزيز والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة ميرنا نور الدين، وتامر مجدي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج الدكتور بيتر ميمي.

تفاصيل شخصية تامر مجدي في “الحشاشين”

وتحمس تامر مجدي على المشاركة في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل “الحشاشين”، متابعًا: “وافقت فورًا على المشاركة دون تردد، وسعيد جدًا بالعمل ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين، وأعد الجمهور بعمل قوي جدًا، وشخصيات مختلفة في عالم الدراما”.

تابع مجدي لـ"الدستور": “أجسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما"، مؤكدًا انتهاؤه من تصوير كافة مشاهده في العمل الدرامي ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين”.

قصة “الحشاشين”

ينتمى الحشاشين إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة ألموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بنحو 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" يضم 30 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم كريم عبدالعزيز، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، أحمد عبدالله محمود، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج بيتر ميمي.