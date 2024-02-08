الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسة جوزفين باخيتة البتول

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة جوزفين باخيتة البتول، والتي ولدت سنة 1868 في إقليم دارفور السودانيّ من عائلة ميسورة. وخطفها تجّار الرقيق عندما كان لها من العمر تسع سنوات، وأطلقوا عليها اسم بخيتا. بيعت مرارًا عديدة في أسواق الرقّ في الأبيّض ثمّ في الخرطوم، حتى اقتناها القنصل الإيطاليّ سنة 1883. بعد سنتين تقريبًا، سافرت معه إلى إيطاليا حيث عملت كحاضنة وعومِلَت معاملة حسنة.

واتخذت اسم جوزفين، ثمَّ دخلت رهبانيّة بنات المحبّة المعروفات بالكانوسيّات سنة 1893. عاشت خمسين سنة في الدير. كان حضورها اللطيف وصوتها الدافئ والمحبّ ورغبتها في الخدمة عزاء الفقراء الذين كانوا يقرعون باب الدير. كتبت قصّة حياتها سنة 1930، فلاقى الكتاب شهرة كبيرة، وأراد كثير من الناس مقابلتها. رقدت في الرب في  1947. طوِّبت سنة 1992 وقُدِّست سنة 2000 وهي القدِّيسة الوحيدة المعروفة من السودان

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

يعتبر الكثيرون هذه المقارنة مع الزنابق مفرحة نوعًا ما، بناءً على طبيعة الزهرة وعلى التقاليد المتعلّقة بها. لا تحتاج الزنابق إلى العناية وإلى القطف كلّ سنة؛ لا تشابه بين قطف الثمار الأخرى وبين إنتاج هذه الزهرة: فلا يضطرّ المزارعون إلى القيام بالعمل نفسه في كلّ موسم. 

مهما اشتدّ الجفاف في الريف، فإنّ كلّ ما ينمو يزهر بالفضيلة الطبيعيّة والنسغ يأتي منه ويبقى فيه إلى الأبد. لذا، حين ترون عنق الأوراق البالغة يابسًا، تكون طبيعة الزهرة معمِّرة: فخضرتها مخفيّة، لا ميتة. لكن حين توقظها مداعبات الربيع، تستعيد رداء البراعم، شعر الزهرة أو حلية الزنبقة.

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