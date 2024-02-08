الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس إيرونيمس إميلياني

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس إيرونيمس إميلياني، الذي ولد في البندقية عام 1486، والتحق بالجندية، ثم تركها وكرس نفسه لخدمة المرضى.

ووزع عليهم أمواله الخاصة وأنشأ رهبنة في سوماسكا، سُميَّت باسم المدينة نفسها، لتربية الأولاد الفقراء والأيتام. توفي في مدينة سوماسكا في منطقة برجامو في إيطاليا عام 1537.

العظة الاحتفالية

وألقت الكنيسة بهذه المناسبة، عظة احتفالية قالت فيها:

“إيمان الكنعانيّة قويّ جدًّا. لقد أصرّت على طلبها ولم تسأم من توسّل ذاك الذي سمعت بأنّه المخلّص، حتّى بعد أن صدّها، رغم أنّها لم تكن تعرف أيًّا من الأنبياء القدامى ولا معجزات الربِّ الحديثة ولا وصاياه ولا وعوده. لكنّ صلاتها استُجيبت بطريقة مبهرة”.

"حين يكون لدى أحدنا ضمير ملطّخ بالأنانيّة والكبرياء والمجد العالمي الباطل والازدراء والغضب والغيرة أو أيّ رذيلة أخرى، فهو لديه بالتأكيد، كما لدى هذه المرأة الكنعانيّة، "ٱبْنَةٌ فِيها رُوحٌ نَجِس". فليركضْ إذًا وليتضرّع لله بأن تُشفى... فليفعل ذلك بطاعة وتواضع، ولا يعتبرَنَّ نفسه مستحقًّا أن يتقاسم نصيب خراف إسرائيل، أي النفوس الطاهرة، وليعتبر نفسه غير مستحقّ أجر السماء".

ولا يدفعنّه اليأس إلى التخلّي عن الإلحاح في صلاته، بل ليثق قلبه ثقة لا تتزعزع بطيبة الربّ اللامحدودة. لأنّ ذاك الذي استطاع أن يجعل من لصّ اليمين مجاهرًا بإيمانه ، ومن شاول المُضطهِدِ رسولاً ، ومن "الحِجارةِ أَبناءً لإِبراهيم"، هو قادرٌ أيضًا على تحويل "كلبٍ" صغير إلى خروف من خراف إسرائيل.