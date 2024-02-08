الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل باستشهاد العذارى بيستيس وهلبيس وأغابى وأمهن صوفية

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعدة مناسبات هامة ابرزها استشهاد العذارى بيستيس وهلبيس واغابى وامهن صوفية.

وقال السنكسار الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم، استشهدت القديسات العذاري المطوبات بيستس و هلبيس و اغابي و امهن صوفية، التي كانت من عائلة شريفة بانطاكية، و لما رزقت بهؤلاء الثلاث بنات دعتهن بهذه الاسماء : بيستس اي الايمان، و هلبيس اي الرجاء، و اغابي اي المحبة.

ولما كبرن قليلا مضت بهن الي رومية لتعلمهن العبادة و خوف الله. فبلغ امرهن الي الملك ادريانوس المخالف فامر باحضارهن اليه، فشرعت امهن تعظهن و تصبرهن لكي يثبتن علي الايمان بالسيد المسيح و تقول لهن : اياكن ان تخور عزيمتكن و ييغرنكن مجد هذا العالم الزائل، فيفوتكن المجد الدائم، اصبرن حتي تصرن مع عريسكن المسيح، و تدخلن معه النعيم، و كان عمر الكبري اثنتي عشرة سنة، و الثانية احدي عشرة سنة، والصغري تسعة سنين.

ولما وصلن إلى الملك طلب الي الكبري ان تسجد االوثان و هو يزوجها لاحد عظماء المملكة و ينعم عليها بانعامات جزيلة فلم تمتثل لامره، فامر بضربها بالمطارق و ان تقطع ثدياها و توقد نار تحت اناء به ماء يغلي و توضع فيه، و كان الرب معها ينقذها و يمنحها القوة و السلام، فدهش الحاضرون و مجدوا الله، ثم امر بقطع راسها، و بعد ذلك قدموا له الثانية فامر بضربها كثيرا و وضعها ايضا في الاناء ثم اخرجوها و قطعوا راسها، اما الصغري فقد خشيت امها ان تجزع من العذاب، فكانت تقويها و تصبرها، فلما امر الملك بان تعصر بالهنبازين، استغاثت بالسيد المسيح، فارسل ملاكه و كسره.

 فامر الملك ان تطرح في النار فصلت و رسمت وجهها بعلامة الصليب و القت بنفسها فيها، فابصر الحاضرون ثلاثة رجال بثياب بيض محيطين بها، و الاتون كالندي البارد، فتعجبوا و امن كثيرون بالسيد المسيح فامر بقطع رؤوسهم، ثم امر الملك ان توضع في جنبي الفتاة سفافيد محماة في النار، و كان الرب يقويها فلم تشعر بالم، و اخيرا امر الملك بقطع راسها، ففعلوا كذلك فحملت امهن اجسادهن الي خارج المدينة، و جلست تبكي عليهن، وتسالهن ان يطلبن من السيد المسيح ان ياخذ نفسها هي ايضا، فقبل الرب سؤلها و صعدت روحها الي خالقها، فاتي بعض المؤمنين و اخذوا الاجساد و كفنوها و دفنوها باكرام جزيل، اما الملك ادريانوس فقد اصابه الرب بمرض الجدري في عينيه فاعماهما، و تدود جسمه و مات ميتة شنيعة، و انتقم الرب منه لاجل العذاري القديسات. 

وتحتفل الكنيسة بذكرى نياحة البابا مينا الأول الـ47، وذكرى نياحة القديس ابراهيم المتوحد، وقال السنكسار الكنسي عنه إن  في مثل هذا اليوم تنيح الاب العظيم في القديسين العابد المجاهد إبراهيم المتوحد، كان هذا الاب من مدينة منوف ابنا لأبوين مسيحيين من ذوي الثراء، فلما كبر اشتاق إلى الرهبنة، فقصد أخميم، ومن هناك وصل إلى القديس باخوميوس حيث البسه ثياب الرهبنة، فاضني جسده بالنسك والعبادة، وأقام عنده ثلاثة وعشرين سنة ثم رغب الوحدة في بعض المغارات فسمح له القديس باخوميوس بذلك.

وكان يصنع شباكا لصيد السمك، وكان أحد العلمانيين يأتي إليه ويأخذ عمل يديه ويبيعه ويشتري له فولا، ويتصدق عنه بالباقي، وأقام علي هذا الحال ست عشرة سنة، كانت مئونته في كل يوم منها عند المساء ربع قدح فول مبلول مملح، ولان اللباس الذي كان قد خرج به من الدير قد تهرأ، فانه ستر جسده بقطعة من الخيش، وكان يقصد الدير في كل سنتين أو ثلاث لتناول الأسرار المقدسة، وقد حورب كثيرا من الشياطين في أول سكنه هذا المغارة، حيث كانوا يزعجونه بأصوات غريبة.

ويفزعونه بخيالات مخيفة، فكان يقوي عليهم ويطردهم، ولما دنت وفاته أرسل الأخ العلماني الذي كان يخدمه إلى الدير يستدعي الاب تادرس تلميذ القديس باخوميوس، فلما حضر إليه ضرب له مطانية وسأله إن يذكره في صلاته، ثم قام وصلي هو والقديس تادرس، ثم رقد متجها إلى الشرق واسلم روحه الطاهرة، ولما أرسل القديس تادرس الخبر إلى الدير حضر الرهبان وحملوه إلى هناك ثم صلوا جميعهم عليه وتباركوا منه ووضعوه مع أجساد القديسين. 

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