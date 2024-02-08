شجع المنتج المصري.. توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي الإسماعيلية والسويس

وقع كلا من أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين، على هامش الجلسات التفاعلية لملتقى «شجع المنتج المصري».

وانطلق ملتقى «شجع المنتج المصري» بتجارية الإسماعيلية، بحضور رؤساء مجلس إدارات وأعضاء 5 غرف تجارية، ورؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال الاتحاد العام للغرف التجارية.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي، رئيس تجارية الاسماعيلية، خلال كلمته على هامش مراسم توقيع البروتوكول، على تدعيم الفرص الاستثمارية المتاحة بين الغرفتين، وتبادل المعلومات والخبرات بينهما في مختلف الموضوعات الاقتصادية والتجارية وتوفير قاعدة بيانات لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مما يستلزم تنظيم اللقاءات والاجتماعات التنسيقية الخاصة بتوفير فرص التطوير المتنوعة وتبادل الأبحاث والإحصاءات وخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية وتدريب العاملين وذلك لتحقيق فرص افضل.

ولفت إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين، كذلك المعرفة والخدمات الإلكترونية والمعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا الغرفتين والتي تساعد علي التقاء رجال الأعمال بالغرفتين، تبادل العروض التجارية بين الجانبين.

فيما أكد محمد الملاح، رئيس تجارية السويس، أهمية تعاون الغرفتين في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التدريب، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجال تنظيم برامج التدريب المطورة وتنظيم وفود تجارية وتطوير خطط التبادل والأبحاث والدراسات.

يشار إلى أنه وفقًا للبروتوكول، يشرف على تنفيذ المشروعات المشتركة بين الغرفتين، لجنة تشكل من رئيس كل غرفة وعضويين.

فيما أكد محمد الملاح، رئيس تجارية السويس، أهمية تعاون الغرفتين في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التدريب، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجال تنظيم برامج التدريب المطورة وتنظيم وفود تجارية وتطوير خطط التبادل والأبحاث والدراسات.