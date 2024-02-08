الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شجع المنتج المصري.. توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي الإسماعيلية والسويس

الغرف التجارية
الغرف التجارية

وقع كلا من أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين، على هامش الجلسات التفاعلية لملتقى «شجع المنتج المصري».

وانطلق ملتقى «شجع المنتج المصري» بتجارية الإسماعيلية، بحضور رؤساء مجلس إدارات وأعضاء 5 غرف تجارية، ورؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال الاتحاد العام للغرف التجارية.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي، رئيس تجارية الاسماعيلية، خلال كلمته على هامش مراسم توقيع البروتوكول، على تدعيم الفرص الاستثمارية المتاحة بين الغرفتين، وتبادل المعلومات والخبرات بينهما في مختلف الموضوعات الاقتصادية والتجارية وتوفير قاعدة بيانات لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مما يستلزم تنظيم اللقاءات والاجتماعات التنسيقية الخاصة بتوفير فرص التطوير المتنوعة وتبادل الأبحاث والإحصاءات وخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية وتدريب العاملين وذلك لتحقيق فرص افضل.

ولفت إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين، كذلك المعرفة والخدمات الإلكترونية والمعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا الغرفتين والتي تساعد علي التقاء رجال الأعمال بالغرفتين، تبادل العروض التجارية بين الجانبين.

فيما أكد محمد الملاح، رئيس تجارية السويس، أهمية  تعاون الغرفتين في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التدريب، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجال تنظيم برامج التدريب المطورة وتنظيم وفود تجارية وتطوير خطط التبادل والأبحاث والدراسات.

يشار إلى أنه وفقًا للبروتوكول، يشرف على تنفيذ المشروعات المشتركة بين الغرفتين، لجنة تشكل من رئيس كل غرفة  وعضويين.

فيما أكد محمد الملاح، رئيس تجارية السويس، أهمية تعاون الغرفتين في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التدريب، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجال تنظيم برامج التدريب المطورة وتنظيم وفود تجارية وتطوير خطط التبادل والأبحاث والدراسات.

تفعيل التعاون رئيس تجارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعلومات التجارية والاقتصادية المعلومات التجارية المعلومات والخبرات

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس الغرف التجارية الكندية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عاجل| هيلارى كلينتون: نتنياهو ليس جديرًا بالثقة ويجب الإطاحة به

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"