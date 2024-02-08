الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق معرض سيارات فى أكتوبر

حريق معرض سيارات
حريق معرض سيارات

شب حريق في معرض سيارات بـ6 أكتوبر دمر الواجهة الخارجية وبعض الوصلات الكهربائية الداخلية دون أن يمتد إلى السيارات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق .

البداية بتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد أحمد أبوبكر، مفتش مباحث أول وثاني أكتوبر، بنشوب حريق بمعرض سيارات في أكتوبر، ما أسفر عن احتراق اللافتة الخارجية للمعرض، وبعض الإنشاءات الكهربائية الداخلية للمعرض، وبعض الإطارات القديمة أعلى المعرض.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ولا توجد تلفيات بالسيارات داخل المعرض، ولا خسائر في الأرواح.

ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق الواجهة الخارجية الوصلات الكهربائية الداخلية قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

المعمل الجنائى يحدد سبب حريق محل فى سوق الخضار بالجيزة

اختناق 5 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالزيتون

إخماد حريق نشب فى مخبز بالهرم

النيابة تستعجل تحريات المباحث في حريق مخزن ومصرع 3 أشخاص بالقليوبية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"