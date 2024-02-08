حريق معرض سيارات فى أكتوبر

شب حريق في معرض سيارات بـ6 أكتوبر دمر الواجهة الخارجية وبعض الوصلات الكهربائية الداخلية دون أن يمتد إلى السيارات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق .

البداية بتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد أحمد أبوبكر، مفتش مباحث أول وثاني أكتوبر، بنشوب حريق بمعرض سيارات في أكتوبر، ما أسفر عن احتراق اللافتة الخارجية للمعرض، وبعض الإنشاءات الكهربائية الداخلية للمعرض، وبعض الإطارات القديمة أعلى المعرض.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ولا توجد تلفيات بالسيارات داخل المعرض، ولا خسائر في الأرواح.

ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.