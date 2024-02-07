استعِد بقوة للدخول إلى عالم التداول مع ميتاتريدر 5

عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن اختيار المنصة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. لهذا السبب يلجأ العديد من المتداولين إلى استخدام منصة ميتاتريدر 5. تم تصميم هذه المنصة القوية لتزويد المتداولين بمجموعة متنوعة من الأدوات والمميزات التي يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قرارات صائبة وتنفيذ الصفقات بسهولة. ميتاتريدر 5 هي منصة تداول مؤسسية متعددة الأصول الوظائف. وعلى الرغم من أنها لم تكتسب شعبية كبيرة مثل metatrader 4، إلا أن metatrader 5 تسمح بتداول الأسهم والسلع، على عكس ميتاتريدر 4، التي تركز فقط حول سوق الفوركس. لذلك، فهي تُعتَبَر الخيار الأفضل للمتداولين الذين يبحثون عن حل تداول شامل. فسواء كنت متداولًا محترفًا أو مبتدئًا يتطلع إلى فهم وإتقان كل ما يخص هذه المنصة الرائعة، فإن هذا الدليل الشامل سيغطي كل المميزات الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها!

لماذا يمكنك استخدام ميتاتريدر 5؟

هذا يرجع إلى بعض المميزات التي تجعل MetaTrader 5 واحدة من أفضل منصات التداول المتاحة اليوم . بعض هذه المميزات تشمل ما يلي:

· من حيث التجارة: تتوفر جميع أنواع الطلبات والأوامر في المنصة، بما في ذلك أوامر السوق والمُعلقة وأوامر إيقاف الصفقات. فمع هذا التنوع في الأوامر وأنماط التنفيذ المتاحة لكل منها، سيمكن للمتداولين تطبيق استراتيجيات تداول مختلفة للحصول على الأداء الأكثر نجاحًا في أسواق العملات الرقمية والبورصات.

· من حيث التحليلات: توفر منصة التداول وظائف تحليلية قوية. كما تتوفر بها 82 أداة تحليلية مختلفة لتحليل أسعار العملات والأسهم، بما في ذلك المؤشرات الفنية والرسومات البيانية. ولا تقتصر الموارد التحليلية لمنصة ميتاتريدر 5 على المؤشرات المُدمجة فقط، بل يمكن للمتداول أيضًا استخدام المؤشرات الفنية وسوق تطبيقات التداول وغير ذلك الكثير. كما تحتوي المنصة على 21 إطار زمني، تتراوح من دقيقة إلى شهر، وهي متاحة لكل أداة مالية. كذلك يمكن عرض ما يصل إلى 100 رسم بياني للأدوات المالية في نفس الوقت.

· من ناحية التداول الخوارزمي: على الأغلب يمكن تطبيق أي استراتيجية تداول وتنفيذها من قِبَل خاصية المستشارين الخبراء، والتي يمكنها التداول تلقائيًا نيابةً عن المستثمر. فهذه الخاصية تتبع الخوارزميات بدقة وتكون أكثر استجابة لتغيرات السوق باستمرار. كما توفر المنصة جميع الأدوات اللازمة للتطوير مثل: لغة MQL5 القوية مع بيئة تطوير متكاملة، واختبار العملات المتعددة وتحسين الاستراتيجيات، وقاعدة البيانات لأنظمة التداول المجانية.

· التداول عبر الهاتف المحمول: بالطبع لا غنى عن استخدام الهواتف الذكية وأجهزة التابلت في التداول. كما يمكن استخدم إصدارات منصة التداول الخاصة على أجهزة أندرويد وأيفون وأيباد للتداول في الأسواق المالية أثناء التنقل.

· خدمات إضافية: توفر المنصة أدوات تداول قوية ومجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية. وكل هذه الخدمات متاحة من أي مكان في العالم على مدار 24 ساعة في اليوم. بعض هذه الخدمات تشمل:

· خاصية نسخ التداول: والتي تُعتَبَر طريقة سهلة لنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة. حيث يمكنك الاختيار من بين آلاف الإشارات، والاشتراك من خلال بضع نقرات وسيتم نسخ صفقات المزود الذي تم اختياره تلقائيًا إلى حساب التداول الخاص بك.

· ميزة السوق: وهو بمثابة المتجر الذي يُمكنك شراء أو تحميل برامج التداول المتطورة والمؤشرات الفنية مجانًا من خلاله. كما يمكن شراء أي تطبيق مباشرةً من النظام الأساسي.

أهم مميزات منصة ميتاتريدر 5

· تتنبأ المنصة باتجاه السوق: حيث تقدم MT5 أدوات تحليلية متعددة لتحليل شامل للأسعار والتنبؤ بها فيما بعد. كما أنها تحتوي على 38 مؤشرًا فنيًا و39 مؤشرًا رسوميًا لفهم حركة السوق واتجاهه بشكل أفضل، كل هذا بالإضافة إلى 80 مؤشرًا تحليليًا مدمجًا.

· تدعم المنصة ميزة التعمق في السوق: مما يسمح للمتداولين بالاطّلاع على أفضل الأسعار والعروض لأصل معين. كما تخبرك هذه الخاصية بسيولة سوق الأوراق المالية، وعدد أوامر البيع والشراء الثابتة عند مستوى سعري معين.

· تقديم تحليل أساسي وفني دقيق: حيث تقدم المنصة العديد من الأدوات المتقدمة للتحليل الأساسي والفني. كما أنها توفر أيضًا تقارير متقدمة تحتوي على عدة عوامل لتحليل أنشطة التداول بشكل أسرع. يُمكن لهذه التقارير تتبع القيم الأولية والنهائية للأداة. كما يمكنها أيضًا التنبؤ بتحركات الأسعار حتى وإن كانت صغيرة.

· التداول الآلي: من خلال هذه الخاصية، يمكن لـ MT5 تنفيذ الصفقات وتداول المراكز نيابةً عن المتداول نفسه حتى عندما يكون الجهاز مغلق. كما تسمح المنصة بمعالجة المعلومات الشاملة والأوامر المتعددة بشكل أسرع مع تدخل المستثمر بصورة بسيطة أو عدم تدخله من الأصل.

كيف يمكنك بدء التداول على MT5؟

1. ابدأ التسجيل مع أي وسيط واستخدِم امتداد MT5 الذي يقدمه مجانًا.

2. قُم بتحميل منصة MT5 على الجهاز الخاص بك وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بيانات الاعتماد التي تم استخدامها أثناء عملية التسجيل.

3. افتَح مركزك الأول في نافذة الطلب. حيث يمكنك الاختيار من بين أنواع متعددة من الأوامر والتنفيذ أو السماح للنظام بوضع الأوامر نيابةً عنك.

4. ابدأ في مراقبة مراكزك، ويمكنك القيام بذلك من خلال النافذة الطرفية.

5. قمُ بتعديل أوامر الإيقاف والحدود وغيرها من الأوامر التي ترغب فيها وفقًا لأهداف التداول الخاصة بك من خلال النافذة الطرفية أيضًا.

6. يُمكنك تخصيص الرسوم البيانية والمؤشرات وإعداد تنبيهات الأسعار التي تساعدك في الاطّلاع على أسعار السوق.

7. قُم بعرض سجِل التداول من النافذة الطرفية الخاصة بك وتحميل تقارير التداول مع معلومات مفصلة عن معاملات التداول الخاصة بك وملخص الرصيد الحالي.

كلماتنا الأخيرة

قد يكون التنقل في عالم التداول عبر الإنترنت أمرًا صعبًا في بدايته، ولكن مع منصة التداول المناسبة مثل Metatrader 5، سيمكنك تحسين تجربة التداول الخاصة بك وزيادة فرصك في النجاح. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا، ستقدم هذه المنصة الأدوات والمميزات التي تحتاجها لتحليل الأسواق وتنفيذ الصفقات وإدارة محفظتك باحترافية. لذا، ابدأ رحلة التداول عبر الإنترنت مع ميتاتريدر 5 اليوم واختبِر قوة وتعدد استخدامات هذه المنصة القوية.