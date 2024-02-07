الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد عطالله يكتب: نص الحقيقة

أحمد عطالله
أحمد عطالله

الحزن والقلق

أصحاب تقال

مين اللى شال من جنبى ضحكة 

كات هنا.. فى جيبى الشمال؟

يا ربنا

يا محير العقل اللى بيفكر فى قلب الجمجمة

الدود ودود عـ الأرض زاحف

كل السلاحف ليه بطيئة؟

وإحنا البشر..

متعلقين فى نص الحقيقة؟

يا ربنا

أكتر ما فى خلقك بيعجبنى

لحظة غروب الشمس وميلاد البشر

لحظة صعود الفكرة ووقوع القدر

سيستم حياتى مش لاقية

توهان بيضرب حيرة وسيجارة حشيش

وأنا والسعادة ما بنلتقيش

وما زلت بـ أحلم

يا ربنا يا للى إنت أعلم

بالبداية والنهاية وخطوط الحياة

يا آبانا ى اللى فى السما

نحن الرعايا

بنمد إيدنا ليك.. عايزين العطية

كل الأمم مهدية

واللعبة، لعبة شيطان

ليه الملايكة ما يحوشوش عنا الشيطان؟

ليه جدنا آدم ضعيف؟

وستنا حوا جميلة بـ تعترض؟

يا ربنا

افتحلنا الجنة تحت

إدينا منها - إن شاله حتى- فرع واحد

نقضى معاه ويك آند قبل الموت

الصبر مفتاح الفرج

لا الصبر مات ولا جه فرج

نحن أبناءك 

اللى ساكنين نمرة ١

جنب بحرك والمحيط

نحن آخر النيل.. عـ اليمين وإنت طالع

إحنا اللى بنزور الكنايس والجوامع

إحنا اللى بنقيد الشموع

و إحنا الدموع..

فى الضلمة والنوم عـ الرصيف

و إحنا اللى بنبات حلمانين

بأى حاجة فى حتة رغيف

اعملنا حفلة أمل

ريفرش عادى للنفوس

راضيين بتقسيمة الفلوس

حكام بتزرع خوف 

ومحكومين بالسجن تحت الرجل دوس

والزحمة طالعة مـ الحيطان

كل الجيران واقفة بتتفرج

حيران بألف فى ساقية

عطشان نفسى أشرب

إنت اللى خلقتنا نعطش نجوع

يا ربنا

نظرة للى فى البدروم وفوق..عـ السطوح

نظرة وحتة معجزة

الحزن محتاج معجزات

سيدنا محمد مات

وعلى اتقتل

سيدنا المسيح.. ابنك

دفع التمن وخلاص

يا ربنا 

يا خالق الناس رحمتك

ومش مهم.. دلوقتى خالص

ان إحنا ندخل.. جنتك!

 

 

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