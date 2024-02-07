الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأكثر بحثًا.. كواليس مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC (صور)

أبطال مسلسل حدوتة
أبطال مسلسل حدوتة منسية

تصدر مسلسل "حدوتة منسية" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب قصته وأبطاله على رأسهم الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم وعبير صبري، التي تلعب دور جرئ، وطارق صبري، ومحمد علي رزق، وبمشاركة عدد كبير من النجوم.

وينشر “الدستور”  كواليس تصوير مسلسل "حدوتة منسية"، وتظهر الصور الفنانة سوسن بدر، ومحمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم الذين ظهرت عليهم روح المحبة والتعاون بينهم أثناء تصوير العمل الفني، وظهر هذا للجمهور جليًا عبر شاشات التلفزيون.

الأعلى مشاهدة | مواعيد عرض حلقات مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC

"حالة خاصة" و"حدوتة منسية".. قائمة الأكثر شهرة عبر منصة "watch it"

"تحفة فنية".. ماذا قال روّاد السوشيال عن مسلسل "حدوتة منسية"؟ (صور)

مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" على "cbc".. الحلقة 10

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

يشارك في  مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ديجتال ماركتينج أنور البعثي، وفيديو ايدتور شروق أشرف، وكاتب محتوي كريم حسين، وفريق السوشيال ميديا أحمد البعثي، محمود عبد الناصر، ومحمود حليم، وبهاء حسين، وأسامة أحمد، أحمد إبراهيم، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

"حالة خاصة" و"حدوتة منسية".. قائمة الأكثر شهرة عبر منصة "watch it"

الأعلى مشاهدة | مواعيد عرض حلقات مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC

مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" على "cbc".. الحلقة 10

موعد عرض وإعادة مسلسل حدوتة منسية 

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشتي cbc وcbc drama.

يعرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 10 على شاشة cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ثم يعاد في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 9 مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية. 

مسلسل حدوتة منسية حدوتة منسية كواليس تصوير مسلسل حدوتة منسية تصوير مسلسل حدوتة منسية موعد عرض واعادة مسلسل حدوتة منسية

مواد متعلقة

الأعلى مشاهدة | مواعيد عرض حلقات مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC

"حالة خاصة" و"حدوتة منسية".. قائمة الأكثر شهرة عبر منصة "watch it"

مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" على "cbc".. الحلقة 10

"تحفة فنية".. ماذا قال روّاد السوشيال عن مسلسل "حدوتة منسية"؟ (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية