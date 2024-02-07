الأكثر بحثًا.. كواليس مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC (صور)

تصدر مسلسل "حدوتة منسية" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب قصته وأبطاله على رأسهم الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم وعبير صبري، التي تلعب دور جرئ، وطارق صبري، ومحمد علي رزق، وبمشاركة عدد كبير من النجوم.

وينشر “الدستور” كواليس تصوير مسلسل "حدوتة منسية"، وتظهر الصور الفنانة سوسن بدر، ومحمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم الذين ظهرت عليهم روح المحبة والتعاون بينهم أثناء تصوير العمل الفني، وظهر هذا للجمهور جليًا عبر شاشات التلفزيون.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ديجتال ماركتينج أنور البعثي، وفيديو ايدتور شروق أشرف، وكاتب محتوي كريم حسين، وفريق السوشيال ميديا أحمد البعثي، محمود عبد الناصر، ومحمود حليم، وبهاء حسين، وأسامة أحمد، أحمد إبراهيم، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

موعد عرض وإعادة مسلسل حدوتة منسية

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشتي cbc وcbc drama.

يعرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 10 على شاشة cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ثم يعاد في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 9 مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.