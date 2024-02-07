هيئة الصادرات: فاتورة استيراد السيارات انخفضت بنسبة 40 %

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.



وقال عصام النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي":" المنتج المصري أصبح تنافسي وينافس العديد من المنتجات بالخارج وأصبحت تريند في العالم كله".

وتابع: "زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بفضل مجهودات تكويد المزارع والتقليل من استخدام المبيدات.. نسير وفق خطة زيادة حجم الصادرات المصرية"، مضيفا: "تصدير السكر حاليا متوقف".

وأضاف: "فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 40 %".