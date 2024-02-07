الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الصادرات: فاتورة استيراد السيارات انخفضت بنسبة 40 %

استيراد السيارات
استيراد السيارات

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.


وقال عصام النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي":" المنتج المصري أصبح تنافسي وينافس العديد من المنتجات بالخارج وأصبحت تريند في العالم كله".

 

وتابع: "زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بفضل مجهودات تكويد المزارع والتقليل من استخدام المبيدات.. نسير وفق خطة زيادة حجم الصادرات المصرية"، مضيفا: "تصدير السكر حاليا متوقف".

 

وأضاف: "فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 40 %".

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