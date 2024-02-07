موعد احتفال الأوبرا بذكرى الإسراء والمعراج

يحتفل المسلمون كل عام بذكرى الإسراء والمعراج، يوم 27 رجب بالتاريخ الهجري، والذي يتزامن هذا العام بالتاريخ الميلادي غدًا الخميس الموافق 8 فبراير 2024، إذ يحيي المسلمون اليوم بالصيام والذكر، بجانب احتفال فرق الإنشاد الديني.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مساء غد الخميس الموافق 8 فبراير على مسرح الجمهورية، ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الدينية.

برنامج حفل الإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج نخبة من الابتهالات والتواشيح والأعمال الدينية التى وضعها كبار الملحنين منها أسماء الله الحسنى لـ محمد قابيل، ليلة الإسراء - صلوا عليه - نبينا الكريم - إيه العمل يا أحمد من التراث، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، مدد يا نبى لـ محمد الكحلاوى، يا ناصر الإسلام لـ محمد ثروت، مولاى إننى ببابك، أقول أمتى، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى، يا رب صلى على نبينا لـ داود حسنى، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، أسماء وصفات الرسول لـ أحمد عبد الله.

حفلات دار الأوبرا في فبراير

وعلى صعيد آخر تقيم دار الأوبرا المصرية خلال شهر فبراير مجموعة كبيرة من الحفلات على المسارح بمختلف المحافظات.