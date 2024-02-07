الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن شريك فى إسقاط الطائرة "إيل-76"

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة شريك مباشر في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الطائرة الروسية إيل-76 ​​في منطقة بيلجورود.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن لدى روسيا أدلة دامغة على استخدام نظام صواريخ باتريوت، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الأدلة التي بحوزة موسكو لا تترك مجالا للشك في أن “واشنطن شريك مباشر في هذه الجريمة”.

واكتشفت لجنة التحقيق أن الأسلحة الصاروخية المضادة للطائرات التي تم منها الهجوم كانت موجودة في قرية ليبتسي بمنطقة خاركوف.

وتبين خلال التحقيق أن الطائرة أسقطتها منظومة باتريوت الأمريكية وقد تم بالفعل التعرف على رفات الضحايا، وتم العثور على أكثر من 670 قطعة من الجثث في موقع التحطم، كما تمت مصادرة وثائق شخصية محفوظة جزئيًا.

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