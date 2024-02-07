الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الروسية" تبلغ السفيرة الإسرائيلية بعدم الرضا عن تصريحاتها حول سياسة موسكو

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، وأبلغتها بعدم الرضا عن تصريحاتها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "في 6 فبراير، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الإسرائيلية سيمونا هالبرين.. وأبلغ مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف السفيرة برفض وزارة الخارجية الروسية مقابلتها مع صحيفة كوميرسانت اليومية في 4 فبراير".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن السفيرة الإسرائيلية "قدمت تفسيرات مشوهة وتقييمات غير مقبولة لبعض قضايا السياسة الخارجية والداخلية لروسيا"، مضيفة أنه تم التأكيد على أن موسكو عازمة على تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية بروح الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القانونية لكل منهما، وفي هذا السياق تأمل في مساهمة بناءة من السفيرة الإسرائيلية.

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