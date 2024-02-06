"القاهرة الإخبارية": مقتل نائب قائد اللواء 601 التابع لسلاح الهندسة الإسرائيلي بمعارك شمال غزة

أعلنت مصادر إعلامية، مقتل نائب قائد اللواء 601 التابع لسلاح الهندسة الإسرائيلي في معارك شمال غزة، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان قد أعلن الصليب الأحمر ، اليوم، إجلاء نحو 8000 نازح فلسطيني من مستشفى محاصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) إن ما يقدر بنحو 100 مريض من كبار السن والجرحى والمعاقين إلى جانب حوالي 100 موظف ومتطوع ما زالوا في مستشفى الأمل.