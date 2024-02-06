الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد حبس توفيق عكاشة 3 أشهر مع الشغل

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسلام نجيب، حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر مع الشغل، وغرامة 500 جنيه، في دعوى أقامتها طليقته بسبب امتناعه عن سداد مبلغ 500 جنيه كنفقة شهرية، تصرفها من أحد البنوك لصالح ابنهما.

تأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في امتناعه عن سداد نفقات

وفي وقت سابق، صدر حكم بحبس توفيق عكاشة شهر في الدعوى رقم 7718 لسنة 2023 أحوال شخصية، وإلزامه بدفع 342 ألف جنيه متجمد نفقة، كانت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة عكاشة، قدمت أحكام الحبس الصادرة ضد طليقها لقسم أكتوبر أول، مديرية أمن الجيزة، لتنفيذ الأحكام والقبض عليه.

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