محمد فايز فرحات: أمريكا لا تريد الإقبال على الانتخابات الرئاسية فى ظل استمرار الحرب بغزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن هناك مجموعة من الملفات الأساسية على أجندة زيارات أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بالمنطقة، ومن بين تلك الملفات ملف الوصول إلى تهدئة في الحرب بغزة.

استمرار العمليات العسكرية بغزة

وأكد فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الإقبال على الانتخابات الرئاسية في ظل استمرار العمليات العسكرية بقطاع غزة.

التقارب بين الموقفين المصري والأمريكي



وأضاف في حديثه، أن هناك تسليمًا أمريكيًا واضحًا بأهمية الدور المصري فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، حيث إن الموقف الأمريكي أصبح قريبًا من تبني الموقف المصري المتمثل في ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية، ورفض فكرة التهجير القسري، لذا التقارب بين الموقفين الأمريكي والمصري يشير إلى تبني أمريكا الفكر المصري المتعلق بالأزمة الفلسطينية الحالية.