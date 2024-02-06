الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الحوثيون استهدفوا سفنًا جديدة فى البحر الأحمر

إياد الموسمي مراسل
إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية

قال إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية، إن هيئة البحرية البريطانية أكدت بأن العملية التي قام بها الحوثيون قرب ميناء الحديدة اليمنية لم تكن قوية وبالغة، وكانت الإصابة بها طفيفة بقدر كبير.

 

غارات على سفن الحوثيين 

وأكد إياد الموسمي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحادثة سبقها غارات مكثفة شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع مختلفة في مدينة الحديدة اليمنية.

 

التعاون الأمريكي البريطاني 

وأضاف في حديثه، أن هذه الغارات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الجانب البريطاني على الحديدة استمرت لعدد ساعات طويلة وحققت الكثير من الخسائر.

وأشار إلى أن أمريكا كانت تريد من هذه الغارات ترويع الحوثيين بعدم المساس بالسفن الأمريكية مرة أخرى وليس بهدف القضاء على الحركة بشكل قطعي. 

اياد الموسمي القاهرة الإخبارية هجمات الحوثيين التعاون الأمريكي البريطاني قناة القاهرة الإخبارية

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