كبسولة فلسفية| محمد جاد الله يكتب: «اليوتوبيا» التطلع الفلسفي نحو مجتمع أفضل

هذا المصطلح يعرف أيضًا بـ «الطوباوية» وهي في الأصل لفظ يوناني قديم οὐ τόπος، وتعني «لا مكان» أو مالا يوجد في أي مكان أي المكان المتخيل. ويرجع استعمال لفظ «اليوتوبيا» Utopia لأول مرة لـ«توماس مور» 1478 – 1535م، بعد أن جعله عنونًا لكتابه «أفضل نظام اجتماعي» صور فيه دولة مثلى تحقق السعادة للناس، وهي دولة فاضلة مثالية تدفع الشرور عن الناس.

وأصبحت فيما بعد هذه الكلمة أو المصطلح وصفًا لكل كتاب يتناول هذا المبحث، ولعل أشهر هذه الكتب، كتاب «جمهورية أفلاطون» – قدم لنا هذا الكتاب أقدم فكرة عن اليوتوبيا – وكتاب «مدينة الله» للقديس أوغسطين، وكتاب «مدينة الشمس» لـكامبانللا و«أطلنطس الجديد» لبيكون و«آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي و«يوطوبيا حديثة» لـ ولز.

كما عُرفت عزيزي القارئ بأن «اليوتوبيا» من مدلولاتها الجنة التي يُبشر بها الفلاسفة، لا الجنة التي تبشر بها الكتب السماوية؛ أي وضعوها في مقابل «جنة عدن» على تعبير الكتب السماوية، أو «الفردوس». والجنة بألفاظ أخرى موجودة في موروث الشعوب في آسيا من الفرس والفينيقيين، والبابليين، والكلدان.

غير أن هناك مفكرين من أمثال إرنست بلوخ (مؤرخ وفيلسوف ألماني) وماركوس أوريليوس (إمبراطور روماني وأحد الفلاسفة الرواقيين العظام) يميزون بين الطوباويات «المجردة» و«العينية». الأولى مجرد أحلام وتخيلات، في حين أن الثانية مؤسسة على تبصرات مشتقة من نظرية اجتماعية نقدية. كما يعتبر الفكر الطوباوي ناشئًا عن اللاوعي، الذي تواجه قدراته التحليلية وتتحدى وتتجاوز وتبطل الواقع الواعي عبر التنبؤ بصورة مضادة تشتمل على آمال، رغاب، وتفكير تنموي.

وليكن في عَلِمْنَا صديقي القارئ أن «الطوباوية» فكر نقدي وإبداعي يتنبأ بعوالم اجتماعية بديلة تحقق أفضل سبل الوجود، مؤسس على مبادئ عقلانية وأخلاقية، تفسر الطبيعة البشرية والتاريخ، أو إمكانات تقنية متخيلة. بمعنى أن التفكير الطوباوي يروم التغلب على: الاجحاف الاجتماعي، والاستغلال الاقتصادي، والاضطهاد الجنسي، وسائر أشكال الهيمنة الممكنة التي تحول دون الرفاهية والسعادة في هذا العالم. وفي كلمة واحدة نقول إن «اليوتوبيا» هي كل تصور خيالي لمجتمع يعيش في حالة تامة من الأمان، والسلام، والانسجام، والسعادة. وستبقى «اليوتوبيا» حٌلم فلسفي يصعُب تحقيقه، ما لم نسع لفهم وتطبيق أساس الفكر الفلسفي الصحيح.