الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا: 26 ألفا و500 شخص حصلوا على حق اللجوء خلال 2023

اللجوء
اللجوء

ذكرت وزارة الداخلية النمساوية، أن 26 ألفًا و500 شخص حصلوا على حق اللجوء في البلاد خلال عام 2023.

وأوضحت الوزارة - في بيان أمس الإثنين، أن 16 ألفًا و800 شخص حصلوا على حق اللجوء، بينما حصل 8 آلاف شخص على حماية فرعية، وتم السماح لنحو 1750 شخصًا بالبقاء في النمسا لأسباب مهمة واستثنائية.

وأضافت أنه مقارنة بعام 2022، تم تسجيل انخفاض 48% بطلبات اللجوء، ولم يكن جميع اللاجئين المسجلين في النمسا يرغبون فعليًا في البقاء في البلاد، حيث انتهت مدة صلاحية الإجراءات لنحو 31 ألف شخص، لافتًا إلى وجود عدد كبير من اللاجئين الذين كان لديهم وجهة لبلد آخر وسافروا إليها خاصة ألمانيا.

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