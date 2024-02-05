الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكثر من 11 مليون نازح سوداني من 9 ولايات جراء الحرب

السودان
السودان

أعلنت الحكومة السودانية الاثنين، أن عدد النازحين فى 9 ولايات بلغ أكثر من ١١ مليون نازحًا يتواجدون في 67 محلية حسبما نقلت وكالة الانياء السودانية الرسمية سونا. 

قال وزير الثقافة والإعلام د.جراهام عبد القادر في تصريح صحفي إن أكثر النازحين تضررا وفقا لدراسة قدمها مفوض العون الإنساني لاجتماع اللجنة العليا للطواريء الانسانية اللجنة الفنية هم شريحتي النساء والأطفال حيث بلغ عدد النساء ٤ ملايين امرأة نازحة بينما بلغ عدد الأطفال النازحين ٣ ملايين طفلا نازحا. 

90 % من النازحيين من ولاية الخرطوم والجزيرة ودارفور 

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وقال إن 90% من النازحين من ولاية الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، مؤكدا أن الإجتماع وجه بتحديث الدراسة لاضافة المتغيرات الجديدة من عدد النازحين والعودة الى مواقعهم. 

وقال جراهام إن الاجتماع أكد ضرورة سلامة وصول المساعدات الإنسانية عبر الإجراءات التي تضمن سيادة البلاد وتؤكد اجازة الدولة السودانية لكل الإجراءات بما يضمن تحقيق السلامة الوطنية والصحية للمواطن.

أضاف وزير الثقافة والإعلام أنه تم خلال اجتماع اللجنة على نظام سيادي واحد "صحي وانساني وخدمي واجتماعي" ، وكل ما يشمل كل الدولة باعتبار أن الدولة ليست مجزئة ليتم التفكير في كل منبر على حده. 

واكد الاجتماع تكوين لجنة مختصة لمتابعة دخول الإغاثة والمعونات عبر المداخل وخاصة المداخل التي يتم الدخول عبرها دون إجراءات وذلك بوجود شركاء من المؤسسات ذات الصلة داخل السودان من الخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والاجهزة ذات الصلة.

ووصف جراهام الاجتماع بالمهم وسلط الضوء على المطلوبات الصحية والإجراءات التي تمت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والدراسة في الجامعات إلى جانب العون الإنساني ومطلوباته من حيث دخوله البلاد وتوزيعه للمواطنين.

وتواصل الحرب في السودان شهرها العاشر على التوالي حيث يستمر الجيش السوداني في انهاء تمرد ميليشا الدعم السريع من البلاد. 

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