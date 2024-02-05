الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهجرة: الحكومة لم ولن تناقش أي مبادرات تخص تحويلات المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الحكومة المصرية تحاول توفير بدائل الخدمات التي يمكن تقديمها للمصريين في الخارج من أجل استقطاب العملة الصعبة.

التحويلات المالية للمصريين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الحكومة المصرية لم ولن تناقش أي مبادرات تخص تحويل المصريين بالخارج، معبرة:" ابتعدوا عن تلك الشائعات، وعلى المصريين في الخارج أن يثقوا في الحكومة المصرية وذكاءها أكثر من ذلك".

احترام الحرية الشخصية 

وأضافت في حديثها، أن القوانين الوضعية في مصر تحترم الحرية الشخصية للمواطن بما فيها حرية تحويل الحسابات المالية، قائلة:" ليس من حقنا محاسبة المواطن على تحويلاته الشخصية".


وتابعت: "على المصريين في الخارج أن يطمئنوا وألا ينساقوا وراء هذه الأفكار الخبيثة التي تريد تشويه العلاقة بين الدولة وبين أبناءها في الخارج".

سعا جندي وزيرة الهجرة تحويلا المصريين من الخارج حضرة المواطن الحدث اليوم

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