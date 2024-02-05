الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أخصائى تغذية علاجية: القلاية الهوائية تؤدى للإصابة بالسرطان فى هذه الحالة

الدكتور مروان سالم،
الدكتور مروان سالم، أخصائي تغذية علاجية

قال الدكتور مروان سالم،  أخصائي تغذية علاجية، إنه يجب التوقف عن تحمير الطعام عند وصول المأكولات للون الذهبي، أما عند وصولها للون البني فإن هذا يدخل في مادة كيميائية "الترمين"، التي ثبت علميًا أنها من المواد المسرطنة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن العيش المقمر يكون أثره سيئًا جدًا على الصحة رغم أن طعمه يكون جيدًا، مؤكدًا أن استخدام الأواني المطلية لا بد من استخدام أدوات سيلكون معها حتى لا يتم تجريحها وإخراج مواد الطلاء منها لتأثيرها على الصحة.

نصائح لاستخدام القلاية الهوائية

وتابع أنه يجب عدم استخدام أدوات بلاستيك في تقليب الطعام، وذلك لأنها تتفاعل مع الطعام، مؤكدًا أن القلاية الهوائية في أمريكا مكتوب عليها أنها مسرطنة، وذلك إذا كان الطعام الذي يوضع فيها غير مهيئة له، مثل أن تحرق البطاطس فيها ولكن إذا تم اتباع التعليمات كعدم زيادة درجة الحرارة وعدم ترك الطعام فيها ليحترق حتى لا يتحول لمواد مسرطنة، وكذلك الحرص على تنظيفها بشكل جيد.

اخصائي تغذية علاجية القلاية الهوائية مسرطنة الصحة تحمير الطعام

مواد متعلقة

انطلاق الملتقى الثالث للجمعيات العربية العاملة بمجال السرطان تحت رعاية الجامعة العربية

عادات يومية للوقاية من السرطان تعرف عليها

أخصائي مخ وأعصاب: مرضى الزهايمر أعمارهم أطول من المصابين بالخرف

حماية صحة الدماغ والتقليل من خطر السرطان.. فوائد الفطر

ما هي الخضروات الصليبية وعلاقتها بالحماية من السرطان وأمراض القلب؟

إخصائى نفسى: الشعور بالدعم يقلل فرص الإصابة بمرض الاكتئاب

أبرزها الجمبرى.. أخصائى تغذية علاجية توضح الأطعمة الممنوعة لمريض الكوليسترول (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟