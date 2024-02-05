أخصائى تغذية علاجية: القلاية الهوائية تؤدى للإصابة بالسرطان فى هذه الحالة

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي تغذية علاجية، إنه يجب التوقف عن تحمير الطعام عند وصول المأكولات للون الذهبي، أما عند وصولها للون البني فإن هذا يدخل في مادة كيميائية "الترمين"، التي ثبت علميًا أنها من المواد المسرطنة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن العيش المقمر يكون أثره سيئًا جدًا على الصحة رغم أن طعمه يكون جيدًا، مؤكدًا أن استخدام الأواني المطلية لا بد من استخدام أدوات سيلكون معها حتى لا يتم تجريحها وإخراج مواد الطلاء منها لتأثيرها على الصحة.

نصائح لاستخدام القلاية الهوائية

وتابع أنه يجب عدم استخدام أدوات بلاستيك في تقليب الطعام، وذلك لأنها تتفاعل مع الطعام، مؤكدًا أن القلاية الهوائية في أمريكا مكتوب عليها أنها مسرطنة، وذلك إذا كان الطعام الذي يوضع فيها غير مهيئة له، مثل أن تحرق البطاطس فيها ولكن إذا تم اتباع التعليمات كعدم زيادة درجة الحرارة وعدم ترك الطعام فيها ليحترق حتى لا يتحول لمواد مسرطنة، وكذلك الحرص على تنظيفها بشكل جيد.