أحمد الشهاوي: شعرنا العربي عالمي في لغته ونحتاج أن يعرفنا العالم

شهدت قاعة الشعر محور اللقاء الشعري ببلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، لقاء مع الشاعر العراقي هاشم شفيق، وبحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر والكاتب الصحفي عيد عبد الحليم، والشاعر الدكتور هاني الصاوي.

وقال الشاعر أحمد الشهاوي: نختتم سلسلة اللقاءات الشعرية التي استحدثها معرض القاهرة الولي للكتاب في دورته ال55 باستضافة شعراء من جميع أنحاء العالم، بلقاء الشاعر العراقي "هاشم ربيع".

وأشار الشهاوي إلى أن شعرنا العربي عالمي في لغته، ونحتاج إلى أن يعرفنا العالم ونعرفه، عبر تلك اللقاءات الممتدة في مهرجانات العالم العربي.

وتابع الشهاوي الشاعر هاشم شفيق يعد واحدا من الشعراء الكبار من جيل السبعينيات، واحترف الترجمة من الإنجليزية إلى العربية والعكس، كتبه في السنوات الأخيرة تذخر بها مكتبات القاهرة.

ومن جهته، قال الشاعر والناقد الدكتور هاني الصاوي: هاشم شفيق من الشعراء العراقيين المعروفين، يكتب في مجالات عديدة، التي منها الكتابة في أدب الرحلات، إلى جانت احترافه للترجمة، فقد ترجم العديد من الأعمال الشعرية من عيون الشعر العالمي.

جاء ديوانه عام 1978 بعنوان قصائد أليفة، أقمار منزلية، 1981، شموس مختلفة، 1981، نوافذنا... نوافذهم، 1982، أوراق لنشيد ضائع، 1986، ورد الحناء، 1991.، صباح الخير... بريطانيا، 1994، مشاهد صامتة، 1996، وغيرها. ما يميز كتاباته أنه موسوعي المعرفة والقراءة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.