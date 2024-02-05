باحث سياسى: على المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة

قال جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن المجتمع الدولي- على ما يبدو- لم يرَ أن هناك ضرورة قصوى في وقف إطلاق النار في فلسطين، رغم حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مستمرة فى دعم الكيان الصهيونى

وأكد جهاد حرب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مستمرة في دعم الكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من المجازر.

وأضاف، في حديثه، أن تحركات بعض الدول العربية والإسلامية حركت قليلًا الدول الغربية في النواحي الإنسانية، حيث تطالب الدول العربية بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ضرورة الضغط على إسرائيل

وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط قدر المستطاع على الجانب الصهيوني من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، علاوة على وقف إطلاق النار.