كندا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين بالضفة وقادة "حماس"

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الأحد، إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وعقوبات جديدة على قادة حركة "حماس" الفلسطينية.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، قالت جولي إن بعض المستوطنين "ستُفرض عليهم عقوبات، وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس".

وأضافت أنه بينما كانت تتحدث من أوكرانيا "نعمل بجد على ذلك، وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا، وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبًا".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الجمعة، أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، وأنشأت فيها مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وشهدت الضفة الغربية أشد اضطرابات منذ عقود خلال الأشهر 18 التي سبقت هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، وتصاعدت المواجهات هناك بشدة منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها على غزة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر بايدن مرسومًا يتضمن إجراءات أمريكية ضد المستوطنين ردًا على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعَّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.

وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جدًا من جانب الإدارة الأمريكية فيما تتواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في المرسوم: "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات، وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وأنها ستجمد كل الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة فيما سيمنع الأمريكيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.