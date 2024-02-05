الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متحديا الغرب.. وزير الخارجية الإيرانى: لا تختبروا أمن المنطقة

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا.

 

ودعا عبد اللهيان، في منشور على منصة "إكس"، الغرب، لتجنب اختبار غضب المنطقة، مضيفا أنه قال لوزير الخارجية البريطاني: إن استمرار الحرب ليس هو الحل.

 

وأضاف: "لا تختبروا غضب المنطقة، إننا نعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة".

 

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، عن إدانتها للضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنها تمثل "مغامرة وخطأ استراتيجي آخر" من جانب واشنطن، وستؤدي فقط إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

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