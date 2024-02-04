الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة 5 آلاف محل.. بدء الأوكازيون الشتوى غدًا ولمدة شهر

الاوكازيون
الاوكازيون

تبدأ غدًا وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 والذي يستمر لمدة شهر بمشاركة أكثر من 5 آلاف محل علي أن يكون لكل محل أسبوعين.

أكد وزير التموين ضرورة التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع بدائرتها محالهم التجارية.

وشدد الوزير على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن سعر السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به سعر  السلعة الفعلي الذي كانت تباع هذا السلع خلال الشهر السابق على التصفية وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحال التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى، إن الوزارة تتوقع مشاركة 5 آلاف  محل، لافتًا إلى أن الأوكازيون يأتي ضمن توجيهات الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري وكذلك رغبة الكثير من التجار للمشاركة في التخفيضات، وزيادة كثافة البيع والشراء وخلق نوع من الروج بالسوق وتخفيض السعر بالمحلات وتنشيط حركة التجارة بأسعار مخفضة لجميع السلع.

أشار إلى أن هناك تعليمات من د. علي المصيلحي وزير التموين بتوجيه حملات رقابية من المديريات وجهاز حماية المستهلك  وتشديد الرقابة علي المحلات المشاركة.

ودعا كمال المواطنين للاستفادة من المشاركة بالأوكازيون والابتعاد عن المحال التي تقوم تخفيضات وهمية والتمسك بحقوقهم، والحصول علي الفاتورة الخاصة بالشراء والتاكد من وضوح اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء والتاكد من سعر الشراء قبل وبعد التخفيض والتواصل مع حماية المستهلك والجهات الرقابية في حالة اي مخالفات سوء بالخط الساخن 19588 اوالاتصال برقم الواتساب 01577779999، لافتًا إلي أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل مليوني جنيه كغرامة الأوكازيون الوهمي.

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