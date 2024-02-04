هالة الشاروني: والدي كان داعما للكتاب ورسامي الأطفال

شهدت القاعة الرئيسية محور الخروج إلى النور "الحضارة" ببلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55 فعاليات ندوة " الشاروني داعما للموهوبين " بحضور الدكتور ثروت فتحي، والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور هالة الشاروني، وتديرها الكاتبة والقاصة نجلاء علام رئيس مجلة قطر الندي، تأتي الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

ومن جانبها، قالت الشاروني: «كان والدي داعما للعديد من الكتاب في كل المجالات، وكان يدعم للأطفال، لدرجة أن أحد الأطفال طلبه منه مجموعة قصص المكتبة الخضراء، وبالفعل لبي الشاروني طلبه وأهداه المجموعة كاملة».



وتابعت، أن أحد الفنانين المشهورين الآن كان في بدايات مشواره الفني، وطلب منه أن يرسم بعض أعماله، ولم يتردد الشاروني في أن يعطيه الفرصة، فطلب منه أن يرسم بالرصاص وعندما انتهى من رسم ما طلبه منه، أعطاه 200 جنيه، وكان هذا قريب من أكبر رقم يقدم للرسامين الكبار، وعندما سأل الفنان عن موعد النشر أكد له الشاروني على أن هذه الرسومات جاءت لتدريبه على فن رسم الأعمال القصصية للأطفال.



وختمت: أحاول أن أكمل المشوار الذي خاضة الشاروني مع الكتابة للأطفال ودعم الموهوبين في كتابة الطفل.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر.