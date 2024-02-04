الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص بينهم طفل فى تصادم بمحور 30 يونيو ببورسعيد

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص بينهم طفل بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم جنوب محافظة بورسعيد، على طريق محور 30 يونيو. 

والمصابون هم كلِ من «عبدالوهاب إسماعيل، 48 سنة، مصاب بكدمة في الكتف الأيمن والصدر، شحات فتحى أحمد محمد، 51 سنة، مصاب بألم في الرقبة والكتف، محمود ناصر محمود، 21 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمد عبدالوهاب إسماعيل- 20 سنة، مصاب بألم وتورم بالمرفق الأيسر، أحمد سعد السيد زرزور- 51 سنة، مصاب بكدمة متفرقة بالجسم، محمود أحمد السيد، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، أسماء سعد زرزور، 52 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم».

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محور 30 يونيو محافظة بورسعيد مباشرة التحقيقات

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