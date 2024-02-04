الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمواجهة الجفاف.. المغرب يحد من الزراعات المستنزفة للماء

الجفاف
الجفاف

تتوالى القرارات الصادرة عن السلطات المغربية بمنع الزراعات المستنزفة للماء في عدد من الأقاليم، في ظل وضع مائي صعب بات يُرخي بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.

وطال المنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في أقاليم زاكورة، والرشيدية، وسيدي قاسم، وتازة، وتنغير وغيرها.

ويستهلك زراعة البطيخ بأنواعه في المغرب، وفق أرقام رسمية، أكثر من 12 مليون متر مكعب من الماء سنويا.

وتشهد هذه الأقاليم وغيرها ضعفا مائيا، بسبب شح الأمطار وتراجعا في نسبة ملء السدود والمياه الجوفية.

وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، دق في جلسة برلمانية سابقة ناقوس الخطر بشأن الوضع المائي بالمملكة، مبينا أن ارتفاع درجات الحرارة في المغرب يجعل معدل التبخر يصل إلى مليون و500 ألف متر مكعب في اليوم.

وأكد بركة، أن الواردات المائية خلال الفترة ما بين 2017 و2023 انخفضت إلى 5 مليارات و200 مليون متر مكعب، مشيرًا إلى تراجع الأحواض المائية وتعبئة السدود بنسبة كبيرة.

وفي ظل هذا الوضع الصعب، رحب خبراء بقرار منع الزراعات المستنزفة للماء مثل البطيخ بأنواعه والاتجاه نحو تفضيل زراعات أخرى، والتي ستكون أقل ضررًا على احتياطيات المياه الجوفية.

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