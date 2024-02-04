10 آلاف مؤيد لـ غزة يتظاهرون وسط لندن للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار

تظاهر أكثر من 10 آلاف من المؤيدين لفلسطين في وسط لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في أول مظاهرة من نوعها منذ أن أمرت المحكمة العليا في الأمم المتحدة إسرائيل بضمان عدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

وقدرت سكوتلاند يارد أن حوالي 10000 متظاهر ساروا عبر منطقة ويست إند في لندن بالعاصمة، مع تضخم الحشد لمضاعفة هذا الحجم بالنسبة للخطب في وايتهول.



كان المئات من ضباط شرطة العاصمة في الخدمة مع صلاحيات تفريق إضافية عندما بدأت المسيرة في بورتلاند بليس وتوجهت إلى وايتهول.

وقالت حملة التضامن مع فلسطين إن هذه هي 'المسيرة الوطنية الثامنة للشعب الفلسطيني، في أعقاب المذبحة الوحشية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر والتي قُتل فيها 1200 شخص واختطف أكثر من 240 قبل أن ترد إسرائيل بشن هجمات على قطاع غزة على مدى أشهر. تجريد وقتل وجرح الآلاف.