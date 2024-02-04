الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استهداف عدة مواقع للحوثيين فى صنعاء وتعز وحجة والبيضاء والحديدة

ضربة جوية أمريكية
ضربة جوية أمريكية

أفادت مصادر يمنية، أمس السبت، بقصف استهدف مواقع الحوثيين في صنعاء، وتعز وحجة والبيضاء والحديدة.

وقالت مصادر يمنية، إن الحوثيين يطلقون صواريخ نحو البحر الأحمر وخليج عدن، واستهدفت الهجمات ضد الحوثيين مواقع إطلاق الصواريخ باتجاه البحر الأحمر.

واستهدفت سلسلة هجمات كبيرة عدد من المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وطالت الهجمات أهدافًا استراتيجية في محافظات يمنية مثل معسكري النهدين وكهلان.

وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن الولايات المتحدة تقصف أهدافًا مرتبطة بإيران في اليمن.

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