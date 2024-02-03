الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: لم نتوصل إلى اتفاق نهائى بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

حماس
حماس

أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، أنه تلقى إطار عمل لاقتراح وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وغزة، لكنه قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وقال أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي في بيروت يوم السبت، إن حماس تلقت مقترح الإطار العام الذي تمت صياغته خلال محادثات في باريس شارك فيها رؤساء المخابرات من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر، بالإضافة إلى رئيس وزراء قطر.

وأضاف: "نؤكد أن مناقشة القيادة والتشاور بشأنها يرتكز على المفاوضات التي توصلت إلى إنهاء كامل للعدوان الإرهابي على شعبنا الفلسطيني، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة".

وقال إن قادة حماس يراجعون الإطار، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت "للإعلان عن موقفنا"، مضيفًا أن الخطة تفتقد بعض التفاصيل.

وأضاف: "سنعلن موقفنا" قريبًا "بناء على رغبتنا في وضع حد في أسرع وقت ممكن للعدوان الذي يعاني منه شعبنا".

اسامة حمدان إسرائيل حركة حماس حماس

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