الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: 90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن المرحلة الأولى من الحوار ركزت على استراتيجيات ومستهدفات وخطط يتم تقديمها لرئيس الجمهورية، ومن ثم للحكومة للتنفيذ والبرلمان، إذا تطلبت تشريعات.

وأضاف خلال حواره، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن المرحلة الثانية ستكون أكثر عمقًا في المحور الاقتصادي، ويجب أن تتطلب أفكارًا وحلولًا عاجلة للأزمة الاقتصادية، التي أصبح مردودها على مصر كبيرًا في ظل الأزمات العالمية.

وتابع: "90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية، حيث كان يسير الاقتصاد بمعدلات نمو جيدة حتى جاءت جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحروب والصراعات الإقليمية المختلفة".

مواد متعلقة

خبير مصرفى ينفى ما تردد عن بيع مصر لأراض فى رأس الحكمة

العمدة: صندوق النقد يريد تحرير الجنيه وتحويل الدعم إلى نقدى (فيديو)

أستاذ اقتصاد: مصر تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار

خبير عسكرى: أمريكا أجبرت 40% من السفن على تغيير وجهتها من سواحل البحر الأحمر

نصر سالم: اضطرابات المنطقة رد فعل من إيران على الضربات الأمريكية

عزة مصطفى: اتفاق مرتقب مع صندوق النقد على حزمة مالية تبلغ 7 مليارات دولار

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": فرط الاستهلاك والتهرب من العمل ظاهرة غريبة على المجتمع

خالد أبوبكر ينتقد مقترح استقطاع 20% براتب المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل| عروض خليجية لـ«رباعى الأهلى».. وكولر يرفض: «لن يرحل أى لاعب»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»