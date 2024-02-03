مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: 90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن المرحلة الأولى من الحوار ركزت على استراتيجيات ومستهدفات وخطط يتم تقديمها لرئيس الجمهورية، ومن ثم للحكومة للتنفيذ والبرلمان، إذا تطلبت تشريعات.

وأضاف خلال حواره، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن المرحلة الثانية ستكون أكثر عمقًا في المحور الاقتصادي، ويجب أن تتطلب أفكارًا وحلولًا عاجلة للأزمة الاقتصادية، التي أصبح مردودها على مصر كبيرًا في ظل الأزمات العالمية.

وتابع: "90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية، حيث كان يسير الاقتصاد بمعدلات نمو جيدة حتى جاءت جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحروب والصراعات الإقليمية المختلفة".