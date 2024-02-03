"50 ألفا الأقل سعرا".. “شركات السياحة” توضح سبب ارتفاع أسعار برامج عمرة رمضان

كشف عمرو عبد الحميد عضو غرفة شركات السياحة، أن سعر برنامج عمرة شهر رمضان المقبل سيصل إلى 50 ألف جنيه لأقل المستويات، لافتا إلى أن برامج العمرة خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر الكريم ستصل إلى ما يزيد عن 300 ألف جنيه.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن برامج عمرة شهر رمضان الكريم تشهد حالة من ارتفاع الأسعار، نظرا إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر تذكرة الطيران في هذا الموسم، بالإضافة إلى الإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين، وارتفاع سعر الصرف للريال السعودي فكل هذه العوامل يتوقف عليها سعر البرنامج.

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة قد أعلنت أنه تتم دراسة تطبيق الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس في المطارات سواء في السفر أو العودة، خلال موسم ذروة رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان كما أن الغرفة قد طالبت شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة بإخطار الغرفة بأعداد معتمريها خلال موسم الذروة لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.

وفي سياق متصل، ناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في التقدم والسفر لرحلات العمرة البعد تماما عن السماسرة والوسطاء حتى لا يتعرضوا للنصب بعد أن تلقت الغرفة عددا من الشكاوى لأعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة، مؤكدين أن سيتم تشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المطارات والمنافذ لحماية للمواطنين ومنع السفر لمن لا يحصل على باركود العمرة من البوابة المصرية للعمرة.