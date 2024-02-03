السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

احتجاجا على انتقال زياد كمال للزمالك.. هل تستحق 478 دقيقة رحيل مدرب إنبي؟

زياد كمال
زياد كمال

أثارت استقالة تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبي التي تقدم بها احتجاجا على موافقة مجلس إدارة النادي البترولي على انتقال زياد كمال لاعب الفريق للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عديد من التساؤلات خاصة أن الواقعة تكاد تكون غير مسبوقة في مصر.

زياد كمال عاد لانبي في بداية الموسم الجاري بعدما لعب معارا للمصري الموسم الماضي ولم يشارك في مباراتى الداخلية وطلائع الجيش في الأسبوعين الأول والثاني لمسابقة دوري نايل.

وكانت مشاركته الأولى في مباراة بيراميدز في الأسبوع الثالث ولعب المباراة كاملة كما شارك في مباراة البنك الأهلي كاملة في الأسبوع الرابع وسجل هدفا من ركلة جزاء وفي مباراة الزمالك في الأسبوع الخامس شارك زياد كمال في التشكيل الأساسي لفريقه وسجل الهدف الأول وتم استبداله في الدقيقة 88.

شارك زياد في مباراتي مودرن فيوتشر والمصري في الأسبوعين السادس والسابع كاملتين ثم تواجد في التشكيل الأساسي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثامن وتم استبداله في الدقيقة 30.

وبسبب الإصابة غاب زياد كمال عن مباريات الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة في الأسابيع التاسع العاشر والحادي عشر ولم يشارك في المباريات التي خاضها فريق انبي في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية  وبالتالي يكون زياد كمال قد شارك في ست مباريات مع انبي لعب خلالها 478 دقيقة وسجل هدفين.

كان فريق الزمالك قد استأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي كان حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام بعد الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي وشهد التدريب حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي لدعم الجهاز الفني واللاعبي وتواجد هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

وعقد أعضاء مجلس إدارة الزمالك جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين على هامش التدريب أكدوا خلالها دعم مجلس الإدارة الكامل للفريق في الفترة المقبلة والترحيب بالصفقات الجديدة ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

 

 

الزمالك انبى زياد كمال تامر مصطفى المصرى

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