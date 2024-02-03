السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فتوح" يخضع لبرنامج تأهيلى خاص فى صالة الجيمانيزيوم

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

خضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي فتوح برنامجا تأهيليا في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص أحمد فتوح على حضور الجلسة الفنية بين الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين، قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم لخوض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

معتمد جمال يودع اللاعبين والجهاز الفني للزمالك 

حرص معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك على حضور جزء من مران  اليوم من أجل توجيه الشكر للاعبين والجهاز المعاون له في الفترة الماضية.

وقام المدير الفني السابق بوداع لاعبي الزمالك خلال الجلسة التي حضرها برفقة الجهاز الفني الجديد، ومن جانبه وجه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الشكر لمعتمد جمال على الفترة التي قضاها مؤكدا على  تقديره لكافة المجهودات التي قام بها.

وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم السبت، على ملعب النادي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي.

وشهد المران الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وعقد جوزيه جوميز جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة للتعرف على اللاعبين، والحديث عن الفترة المقبلة والتحديات الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك فتوح تأهيل فتوح التدريبات الجماعية للزمالك صالة الجيمانيزيوم

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