إيداع المتهم بقتل عجوز في الفيوم مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات الفيوم إيداع "إبراهيم.ع" المتهم بقتل عجوز بإطلاق النار على رأسه في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لعمل تقرير تفصيلي عن حالته العقلانية، وتم تأجيل الجلسة لمنتصف مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب.

تعود الواقعة الي ثاني أيام عيد الفطر المبارك عندما عثر الأهالي بقرية اذون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، على جثة مواطن بالقرية قتيلا، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين ان المجني عليه يدعي أنور ن 65 سنة، وأنه توفي إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وكشفت التحريات الأولية وشهادة شهود العيان فى سؤال الشرطة، أن المتهم يدعى "إبراهيم.ع"، 47 سنة، حاصل على ليسانس تربية نوعية، حيث أفاد شهود العيان أن المجنى عليه كان يجلس على إحدى المقاهى بوسط القرية، وحضر إليه القاتل وطلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته فى الحديث معه، وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا، وفوجئوا بصوت طلق نارى تبعه إلقاء الجثة من السيارة والفرار بالسيارة هاربًا.