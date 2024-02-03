"الكاثوليكية" تُعلن تفاصيل يوم كتابي لخدّام كنيسة العائلة بالفيوم

نظّم الأب يوحنا بخيت، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتكوين والدراسات الكتابية، يومًا كتابيًا لخدّام كنيسة العائلة المقدّسة للأقباط الكاثوليك، بالفيّوم، وذلك في أمثال السّيّد المسيح في العهد الجديد.

هذا واشار مركز الكنيسة الاعلامي في بيانه الرسمي منذ قليل الى انه قام بعمل التكوين الأب بيّوس فرج.

وايضا تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، نظمت خدمة المرحلة الثانوية، بقيادة الأب جيروم نصير، يومًا تكوينيًا ترفيهيًا للمرحلة، تحت شعار "فاصل زمني"، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا.

شارك في اليوم الأب أندراوس رفعت، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، والأب بيو، راعي البطرخانة، بالإضافة إلى الأب جيروم نصير.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، الذي تضمن بعض الطلبات الخاصة، تلاها، بعض الترانيم الروحية، ثم قدم الأب جوزيف عبد الملاك الكرملي، محاضرة بعنوان "فاصل زمني".

تحدث الأب جوزيف حول "مفهوم الإيمان في حياتنا"، وكيف أحيا إيماني بشكل معاش، مؤكدًا أهمية أن نقوم بفاصل في حياتي مع الله، والآخر، وذاتي.

تضمن اليوم أيضًا كلمة الأب المطران، الذي قدم كلمات التشجيع للحاضرين، كما أعطت السيدة إنجي خليل، لقاء بعنوان "سابق ولاحق"، تلاه بعض الفقرات الترفيهية، ومقترحات للفترة المقبلة.

كما التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمكلف من قبل السينودس البطريركي المقدس، بمتابعة أحوال الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بالإيبارشيات المختلفة.

جاء ذلك في إطار فعاليات الندوة التكوينية للباحثين عن الدعوة، المقامة بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بمشاركة الأب بيشوى رسمي، عميد الكلية، ومجلس آباء الإكليريكية، والشمامسة الإكليريكيين، وشباب الندوة.

وألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الدعوة الكهنوتية"، ثم دار حوار مفتوح بين الأنبا باسيليوس، والشباب الحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الإصغاء إلى صوت الله.

وشدد الأب المطران على ضرورة التواصل الدائم مع منشطي الدعوات بالإيبارشيات، كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الروحية المختلفة.

كذلك، قدم الأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، شرحًا مفصلًا حول هدف الندوة، بالإضافة إلى عرض الخبرات المتنوعة، من قبل الشمامسة الإكليريكيين، فيما يخص مسيرتهم التكوينية.

دارت موضوعات الندوة التكوينية حول "الدعوة"، بالإضافة إلى اللقاءات المفتوحة، والأنشطة، والفقرات المختلفة التشجيعية.

