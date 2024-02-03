السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اليوم.. عقد مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

القرآن الكريم
القرآن الكريم

يشهد مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، اليوم السبت، المقرأة المسجدية المجودة، لأعلام القراء، والتي تعقدها وزارة الأوقاف. 

ويترأس المقرأة القارئ أحمد أحمد نعينع، بمشاركة كل من القارئ الشيخ كارم الحريري، الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ عبد الله عزب، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، والقارئ الشيخ السيد الغيطاني، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ عبد المطلب البودي.

وتبدأ التلاوة المجودة من قول الله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [ الأعراف: 196]. 

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف.

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