عاجل.. أمريكا تعلن إصابة أكثر من 85 هدفا فى العراق وسوريا (فيديو)

قال الجيش الأمريكي، إنه نفذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه.

وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم ضربها، وفق البيان، عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.

وأشار مصدر فيما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" إلى "6 ضربات أمريكية داخل العراق شملت مستودعًا للأسلحة".

ودعت جوامع منطقة حي السكك في قضاء القائم بمحافظة الأنبار وعبر مكبرات الصوت إلى إخلاء المنازل جراء القصف الأمريكي على مقرات الفصائل المسلحة.