عاجل.. أسوشيتدبرس: ضربات أمريكية إضافية داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أمس الجمعة، نقلَا عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إنه تم "شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين".

وتزامنت هذه الضربات مع الغارات التي شهدتها الحدود العراقية السورية والتي يرجح أنها بطائرات أمريكية، ردَا على الهجوم على القاعدة الأمريكية في شمال شرق الأردن المعروف بـ"البرج 22".

وتستمر الضربات الأمريكية، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية ضرب السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تضامنًا مع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.